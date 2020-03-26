طبيبة صينية تحتضن لوح ثلج بالمستشفى بعد يوم شاق في مواجهة كورونا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

مرت الطواقم الطبية في الصين بالعديد من الأيام الصعبة، حيث كانت في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا القاتل، واضطر العديد منهم للعمل دون توقف لساعات طويلة من اليوم، بينما لم يغادر أيضا بعضهم المستشفيات الحجر الصحى خوفا من نقل العدوى إلى أقاربهم.

صحيفة الشعب الصينية، نشرت فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، يعبر عن المجهود الكبير الذى قامت به الطبيبة فى مستشفى هوو شين شان الميدانى الذى تم إنشاؤه في الفترة من 23 يناير 2020 إلى 2 فبراير 2020 استجابة لحالات الإصابة المتزايدة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

Salute to all the medical staff! A medical worker wearing protective suits holds a chunk of ice in her chest to relieve the heat in Huoshenshan makeshift hospital for #coronavirus infected patients in #Wuhan. pic.twitter.com/mt6mgfy7o1 — People's Daily, China (@PDChina) March 26, 2020

يظهر من خلال الفيديو الطبيبة بالمستشفى ترتدى بدلة واقية وتحمل قطعة من الثلج على صدرها لتخفيف درجة الحرارة والإرهاق بعد عمل يوم شاق في مواجهة فيروس كورونا وخدمة المرضى.





يشار إلى أن دولة الصين استطاعت احتواء فيروس كورونا، والتحول من دولة كانت بؤرة لانتشار هذا الفيروس، إلى أول دولة تنجح في كبح جماحه، حيث بدأت الحياة تستأنف في مدينة ووهان الصينية التي كانت مركز انتشار الفيروس، حيث أعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني ، وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صورة لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، ومع الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين بدأن بكين تخفف من القيود التي تفرضها على المواطنين الصينيين، إلا أنها ما زالت في مرحلة التأهب، حيث ذكر موقع العربية، أنه على الرغم من استمرار حالة التأهب في الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم، بدأ الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء أو الجائحة بالتراجع أو الاستكانة نسبياً في البلاد، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة، وأن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.