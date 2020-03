طبيبة صينية تحتضن لوح ثلج بالمستشفى بعد يوم شاق في مواجهة كورونا.. فيديو

مرت الطواقم الطبية في الصين بالعديد من الأيام الصعبة، حيث كانت في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا القاتل، واضطر العديد منهم للعمل دون توقف لساعات طويلة من اليوم، بينما لم يغادر أيضا بعضهم المستشفيات الحجر الصحى خوفا من نقل العدوى إلى أقاربهم.

صحيفة الشعب الصينية، نشرت فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، يعبر عن المجهود الكبير الذى قامت به الطبيبة فى مستشفى هوو شين شان الميدانى الذى تم إنشاؤه في الفترة من 23 يناير 2020 إلى 2 فبراير 2020 استجابة لحالات الإصابة المتزايدة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

Salute to all the medical staff! A medical worker wearing protective suits holds a chunk of ice in her chest to relieve the heat in Huoshenshan makeshift hospital for #coronavirus infected patients in #Wuhan. pic.twitter.com/mt6mgfy7o1