اليوم السابع
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بنزين وسولار وغاز ..

طارق الملا: انتظام عمل شاحنات نقل البترول ومحطات تموين الوقود على مدار اليوم

الخميس، 26 مارس 2020 02:03 م
طارق الملا: انتظام عمل شاحنات نقل البترول ومحطات تموين الوقود على مدار اليوم طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انتظام عمل شاحنات نقل المواد البترولية ومحطات تموين الوقود بنزين وسولار وغاز طيبعي على مدار اليوم لخدمة الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية والتى تشمل مجالات الأغذية والصحة وخدمات طوارئ الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى والإعلام وجميع الأنشطة المستثناة من الحظر والصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
 
وكانت  مصادر مسئولة بقطاع البترول،  قد أكدت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن محطات تموين السيارات بالوقود والمستودعات تعمل علي مدار اليوم خلال أيام حظر التجوال، موضحا أن العمل بالمحطات يسير بنظام الورادي.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.
 
وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.
 
وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا على أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

البترول

محطات الوقود

انتظام عمل محطات الوقود

نقل المواد البترولية

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