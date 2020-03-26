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ضبط 628 كيلو لحوم وأسماك فاسدة فى حملات تفتيشية على المحال بالشرقية

الخميس، 26 مارس 2020 12:59 م
ضبط 628 كيلو لحوم وأسماك فاسدة فى حملات تفتيشية على المحال بالشرقية لحوم غير صالحة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، حملات رقابية على أكثر من 603 سوق محل وجزارة ، أسفرت عن ضبط 628 كيلو لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية ، ذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك لضبط حركة البيع والشراء ، وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة حفاظا على صحة وسلامة المواطنيين .

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية للطب البيطرى ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية " مباحث التموين - الرقابة التموينية - وحدة مباحث جنوب الشرقية - مجالس المدن - شرطة المسطحات بالزقازيق " ، قامت بشن حملات تفتيشية خلال شهر مارس 2020م بمراكز ومدن المحافظة ، تم خلالها المرور على 603 " محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك " .

وأسفرت عن تحرير 60 محضر مخالفة ، وضبط 358 كجم لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر و 628 كجم لحوم مجمدة و 907 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الادمى

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة  ، حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك  .

دعا المجتمع المدنى والشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض وبطرق التطهير والالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا والحد من إنتشاره ، مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية و الوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

 


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