اليوم السابع
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ضبط 580 عبوة مستلزمات تعقيم ومطهرات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة

الخميس، 26 مارس 2020 11:34 م
ضبط 580 عبوة مستلزمات تعقيم ومطهرات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا  على ضرورة عرض  ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.

وفى هذا السياق أسفرت تلك الحملات التى قامت بها مديرية التموين  للمرور على الأسواق  والصيدليات بمركزى النوبارية وابو حمص عن ضبط 580 عبوة كلور ومستلزمات تعقيم  مجهولة المصدر.

 كما أسفرت الحملة عن ضبط 130عبوة كحول مجهولة المصدر ، وكذلك ضبط عبوات قفازات بلاستيك  مجهولة  المصدر داخل احد المتاجر الغير مرخصة .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائيه واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة الى  التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .

 

 


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