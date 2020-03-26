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ضبط 4 قطع أسلحة نارية وكميات من البانجو فى ميت غمر

الخميس، 26 مارس 2020 01:00 م
ضبط 4 قطع أسلحة نارية وكميات من البانجو فى ميت غمر مخدر البانجو - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ سليم على

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نجحت مديرية أمن الدقهلية، فى ضبط 4 قطع أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة فى حملة أمنية استهدفت قرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة. 

 
 
 
 
وقامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن استهدفت قرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، أسفرت جهودها عن ضبط (2) بندقية آلية، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت (51،500 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (750 جرام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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