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ضبط 20 طن حلاوة طحينية غير صالحة للإستهلاك فى حملة بالغربية

الخميس، 26 مارس 2020 11:43 ص
ضبط 20 طن حلاوة طحينية غير صالحة للإستهلاك فى حملة بالغربية حلاوة طحينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الشناوى نجم مدير عام مراقبة الأغذية، من ضبط 20طن و686كيلو طحينة وحلاوة طحينية وسمسم و2964 لتر خل غير صالحين للاستهلاك داخل مصنعين بقريتي العامرية والجابرية مركز المحلة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بتخاذ كافة الإجراءات  اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وكلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اداره مراقبه الاغذية بالمديرية برئاسة الشناوي نجم بتكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية وعليه تشكلت حملة من مراقبي الاغذية بالادارة الصحية بالمحلة، أسفرت عن ضبط 20طن و686كيلو طحينة وحلاوة طحينية وسمسم، وملح طعام و2964لتر خل، داخل مصنعين بقريتي الجابري والعامرية مركز المحلة، يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، وبالتفتيش تبين عدم حمل شهادة صحية للعاملين بهذه المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، حملة مكبرة على الصيدليات بمدن ومراكز المحافظة، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتشديد الرقابة على  اماكن تداول المطهرات والكمامات بالمؤسسات الصيدلة ومواجهة جشع التجار

قاد الحملة الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة، وتم المرور علي 58صيدلية عامه بنطاق المحافظة، وأسفر التفتيش عن ضبط 650ماسك طبي و261زجاجة مطهر كحول إيثلي، و850جوانتي طبي لم يتم طرحها للبيع، كما تم تحريز ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحه داخل 2 صيدلية و تحريز مستحضرات تجميل بدون فواتير في 4  صيدليات، كما تم ضبط ادوية بدون فواتير ومجهولة المصدر وادوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع.

 

 


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