اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة يديرها مزارع بأسيوط

الخميس، 26 مارس 2020 02:47 م
ضبط ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة يديرها مزارع بأسيوط المتهمين
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية أمن أسيوط تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة، وفى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها،و ضبط الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، وورش التصنيع وإصلاحها ومتاجري المواد المخدرة، وكل ما من شانه الإخلال بالأمن العام من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وتصليحها يديرها مزارع  بأسيوط.

وكانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير  مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط استهدفت دائرة مركز أسيوط برئاسة مساعد المدير للمنطقة المركزية واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضمت مأمور المركز وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من أدارة قوات الأمن و أسفرت جهودها عن ضبط  " هـ. س. ح " مزارع ومقيم قرية درنكة ـ دائرة المركز ،وبحوزته أدوات لتصليح ، وتصنيع الأسلحة النارية بقصد إدارة ورشة لتصنيع ، وتصليح الأسلحة النارية و 9 طلقات ،و منقاب يدوي ، و  مكواه كهربائي ،و  لمبة تسخين ،و 4 جسم معدني ، وبه ماسورة لفرد روسي محلي الصنع و جسم معدني لفرد خرطوش وبه ماسورة و3 فرد خرطوش محلي الصنع و2 خزينة أليه به  9 طلقات و2 مبرد حدادي و أزميل و3 مفك ،و مفتاح بنسه مساكة ،ومنشار حدادي  ،و منشار خشابي ،و 2 مفتاح عادي ،و 2 جاكوش ، و بنسه وسلك لحام و2 قطعة معدنية لفرد محلي الصنع ،و خوصة ،وزمبه و مجموعة من المسامير برامه ومسامير أبره ،و بندقية أليه بدون خزينة مطموسة الأرقام  كما  تم ضبط "أ. أ. ع  " عامل عادي ومقيم قرية درنكة ــ دائرة المركز  ، وبحوزته 2 فرد خرطوش محلي الصنع و 20 طلقة خرطوش و 2 طلقة روسي ، ومبلغ مالي 700 جنية بقصد الأتجار ،و " م. م. س "  عامل عادي ،ومقيم قرية درنكة دائرة المركز  بحوزته طربه لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 250 جرام تقريبا ومبلغ مالي 720جنيه و هاتف محمول بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

 


اسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

حوادث اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة