ضبط ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة يديرها مزارع بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة، وفى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها،و ضبط الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، وورش التصنيع وإصلاحها ومتاجري المواد المخدرة، وكل ما من شانه الإخلال بالأمن العام من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة وتصليحها يديرها مزارع بأسيوط.

وكانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط استهدفت دائرة مركز أسيوط برئاسة مساعد المدير للمنطقة المركزية واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضمت مأمور المركز وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من أدارة قوات الأمن و أسفرت جهودها عن ضبط " هـ. س. ح " مزارع ومقيم قرية درنكة ـ دائرة المركز ،وبحوزته أدوات لتصليح ، وتصنيع الأسلحة النارية بقصد إدارة ورشة لتصنيع ، وتصليح الأسلحة النارية و 9 طلقات ،و منقاب يدوي ، و مكواه كهربائي ،و لمبة تسخين ،و 4 جسم معدني ، وبه ماسورة لفرد روسي محلي الصنع و جسم معدني لفرد خرطوش وبه ماسورة و3 فرد خرطوش محلي الصنع و2 خزينة أليه به 9 طلقات و2 مبرد حدادي و أزميل و3 مفك ،و مفتاح بنسه مساكة ،ومنشار حدادي ،و منشار خشابي ،و 2 مفتاح عادي ،و 2 جاكوش ، و بنسه وسلك لحام و2 قطعة معدنية لفرد محلي الصنع ،و خوصة ،وزمبه و مجموعة من المسامير برامه ومسامير أبره ،و بندقية أليه بدون خزينة مطموسة الأرقام كما تم ضبط "أ. أ. ع " عامل عادي ومقيم قرية درنكة ــ دائرة المركز ، وبحوزته 2 فرد خرطوش محلي الصنع و 20 طلقة خرطوش و 2 طلقة روسي ، ومبلغ مالي 700 جنية بقصد الأتجار ،و " م. م. س " عامل عادي ،ومقيم قرية درنكة دائرة المركز بحوزته طربه لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 250 جرام تقريبا ومبلغ مالي 720جنيه و هاتف محمول بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.