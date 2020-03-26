كتب محمود عبد الراضى _ سليم على

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط مصنع بالجيزة لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإستمراراً لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً فى مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية بإستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلاً إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (المدير المسئول - مُقيم بالقليوبية) وتبين أن المكان لا تتوافر به الإشتراطات الصحية اللازمة وبدون سجل صناعى.. وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها ( 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية) منتج نهائى ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير صالحة للإستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها (غير مسجلة بوزارة الصحة) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.