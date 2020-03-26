ضبط مستريح جديد بسوهاج لاتهامه بالنصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضى _ سليم على

تمكنت مديرية أمن سوهاج، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (مواطنين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بقيام أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - سبق اتهامه فى قضية نصب) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على قروض بنكية والحصول من المبلغين على مبلغ مالى قدره ( 50,000 خمسون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (80.000 ثمانون ألف جنيه) مقابل تسهيل إجراءات حصولهما على قرض من أحد البنوك مدعياً نفوذه وعلاقاته بمسئولى البنك (على خلاف الحقيقة) إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.