اليوم السابع
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صيادلة الإسكندرية: خطاب إفادة للعاملين بالصيدليات يسهل حركتهم خلال فترة الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 11:07 ص
صيادلة الإسكندرية: خطاب إفادة للعاملين بالصيدليات يسهل حركتهم خلال فترة الحظر الدكتور محمد أنسي نقيب صيادلة الإسكندرية
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، استمرار عمل الصيدليات لتخطى أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، مشيرا إلى أن الصيدليات مستثناه، قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بحظر التجوال من الساعه 7 مساء حتى الساعه 6 صباحاً.
 
وأضاف أنسى، فى بيان لنقابة الصيادلة الفرعية فى الإسكندرية: لكن لابد من عمل إفادة لكل من يعمل بالصيدلية، ويتم ختمه بختم الصيدلية ليسهل تحركاتهم خلال فترة الحظر، و فى حال أى مشكلة، يمكن للصيادلة العاملين بالأسكندرية التواصل معي مباشرة فى أى وقت، أو مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية، "الدكتور تامر الطحان، الدكتور محمد آصف".
 
وأشار إلى أن الصيدلى سيظل جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من المرض، وقد بدأت النقابة بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حملتها علي الارض علي مستوي الصيدليات وغيرها من الهيئات.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
 
 
 

نقابة الصيادلة

صيادلة الاسكندرية

نقابة صيادلة الاسكندرية

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