اليوم السابع
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وضبط مخالفات لمقاهى بالقرى..

صور.. مدينة إسنا تعلن فض تجهيزات لإقامة حفل زفاف بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء

الخميس، 26 مارس 2020 11:34 ص
صور.. مدينة إسنا تعلن فض تجهيزات لإقامة حفل زفاف بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء مدينة إسنا تعلن فض وإلغاء تجهيزات لإقامة حفل زفاف
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة للمرور على الشوارع للتأكد من إلتزام المواطنين حيث تم المرور على طريق مصر اسوان ومحطة السكة الحديد وقرية الحلة والحلية وقرية الدير، ورصد سليمان التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وفض أي تجمعات.

وخلال جولة رئيس مدينة إسنا بالمناطق المختلفة، تم ضبط عدد من المخالفين لقرار الغلق، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضدها لمخالفتها لقرار رئاسة الوزراء، وخلال المرور تلاحظ إقامة تجمع لحفل زفاف بمنطقة ري إسنا شرق الخزان مما يترتب عليه تجمعات المواطنين ويعرض حياتهم للخطر، وعلى الفور تم فض وتفرقة التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يجرى مواصلة الحملات اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمركز منذ إصدار مجلس الوزراء قراراً بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفض أى تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مضيفاً أنه تلاحظ خلال الجولات الماضية، إقامة حفل زفاف بإحدى شوارع مدينة إسنا وآخر بقرية الدير، مما يترتب عليه تجمعات المواطنين ويعرض حياتهم للخطر وعلى الفور، تم فض وتفرقة التجمعات وإلغاء حفل الزفاف.

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020.

جانب من ضبط مخالفة لتجهيزات حفل زفاف بمنطقة رى إسنا
جانب من ضبط مخالفة لتجهيزات حفل زفاف بمنطقة رى إسنا

 

مدينة إسنا تعلن فض وإلغاء تجهيزات لإقامة حفل زفاف
مدينة إسنا تعلن فض وإلغاء تجهيزات لإقامة حفل زفاف

 


الاقصر

الغاء تجمع لزفاف بالاقصر

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