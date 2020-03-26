اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الخميس، 26 مارس 2020 10:31 م
صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان تطبيق حظر التجوال بالشوارع جولة قيادات الأقصر لمتابعة تطبيق حظر التجول
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وأكد محافظ الأقصر خلال الجولة، أنه تثمن محافظة الأقصر إلتزام مواطني المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، حيث أن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى إنتهاء الأزمة.

وكان قد صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بأنه تقرر انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء، وذلك بقيادة محسن الشامى رئيس الغرفة، وبالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لخدمة المواطنين ومكافحة أية تجمعات بالمدن والقرى.

وأكد محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" على أنه كلف كافة رؤساء المدن بضرورة عقد اجتماعات مع رؤساء القرى، ومديرى الإدارات الصحية والإدارات الزراعية والبيطرية وإدارة التموين والمواقف ومراكز الشرطة، لتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء، وأبرزها حظر انتقال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق من 7م حتى 6 ص لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 7م حتى 6 ص، وتُغلق ابتداءً من 5م حتى 6 ص أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

1محافظ الأقصر ومدير الأمن يقودان جولة ميدانية لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال
محافظ الأقصر ومدير الأمن يقودان جولة ميدانية لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال

 

المحافظ ومدير الامن يتابعان حظر التجوال
المحافظ ومدير الامن يتابعان حظر التجوال

 

جولة المحافظ ومدير الامن بشوارع الاقصر
جولة المحافظ ومدير الامن بشوارع الاقصر

 

جولة لمتابعة حظر التجوال بشوارع الاقصر
جولة لمتابعة حظر التجوال بشوارع الاقصر

 

قيادات الاقصر فى جولة بالشوارع
قيادات الاقصر فى جولة بالشوارع

 

قيادات الاقصر ومديرية الامن بالشوارع
قيادات الاقصر ومديرية الامن بالشوارع

الاقصر

اخبار الاقصر

جولات محافظ الاقصر

متابعة حظر التجول بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

حظر التجوال بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأقصر" تعلن 7 توجيهات وقرارات هامة للمواطنين خلال الجمعة والسبت.. تعرف عليها

الخميس، 26 مارس 2020 04:04 م

ضبط صيدلية تتاجر بأدوية الصحة النفسية والعقاقير المخدرة فى الأقصر

الخميس، 26 مارس 2020 03:57 م

تموين الأقصر تناشد المواطنين عدم التزاحم أمام المخابز خوفا من انتشار كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:33 م

تعرف على الضوابط الجديدة لتقييم طلاب المعاهد الأزهرية فى الأقصر

الخميس، 26 مارس 2020 03:16 م

جامعة الأقصر تعفى طلبة المدن الجامعية من المصروفات خلال فترة التعليق للدراسة

الخميس، 26 مارس 2020 02:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة