صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وأكد محافظ الأقصر خلال الجولة، أنه تثمن محافظة الأقصر إلتزام مواطني المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، حيث أن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى إنتهاء الأزمة.

وكان قد صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بأنه تقرر انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء، وذلك بقيادة محسن الشامى رئيس الغرفة، وبالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لخدمة المواطنين ومكافحة أية تجمعات بالمدن والقرى.

وأكد محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" على أنه كلف كافة رؤساء المدن بضرورة عقد اجتماعات مع رؤساء القرى، ومديرى الإدارات الصحية والإدارات الزراعية والبيطرية وإدارة التموين والمواقف ومراكز الشرطة، لتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء، وأبرزها حظر انتقال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق من 7م حتى 6 ص لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 7م حتى 6 ص، وتُغلق ابتداءً من 5م حتى 6 ص أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.



محافظ الأقصر ومدير الأمن يقودان جولة ميدانية لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال



المحافظ ومدير الامن يتابعان حظر التجوال



جولة المحافظ ومدير الامن بشوارع الاقصر



جولة لمتابعة حظر التجوال بشوارع الاقصر



قيادات الاقصر فى جولة بالشوارع