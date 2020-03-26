صور.. محافظة سوهاج : استمرار حملات التطهير والتعقيم وتوزيع الكمامات على العاملين

وأوضح عبد المنعم على عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أنه تم التنبيه على المواطنين بشأن حظر التجوال وغلق جميع المحال التجارية، كما تمت المتابعة والمرور على جميع شوارع المدينة وقراها والتأكد من إلتزام المواطنين بالحظر.

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص بالمركز بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه خلال حملات مكبرة تم غلق المحال التجارية والحرفية بالمركز، وغلق المقاهي والكافتيريات والنوادي وأنشطة الترفيه والمطاعم وما يماثله من محال ومنشآت غلقا كليا، واستهدفت الحملة المحال التجارية والحرفية والمقاهي والكافتيريات والنوادي والمطاعم بمدينة جهينة وقرية الطليحات وقرية جهينة الشرقية وقرية عنيبس ؛ وتم غلق جميع المحال التجارية والحرفية بداية من الساعة الخامسة مساءا حتي الساعة السادسة من اليوم، بالإضافة إلى استمرار حملات التعقيم والتطهير للمصالح والمنشآت الحكومية والحيوية بالمركز.

وأشارت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج إلى متابعة سريان تطبيق الحظر الليلي للمواطنين من الساعة السابعة مساء، مشيرة إلى تنفيذ حملات مكبرة مسائية لغلق المحال العامة من الساعة الخامسة مساء حيث تم غلق 7 محلات تجارية منها 2 بلاي ستيشن، كما تم المرور على جميع المحال والمقاهي العامة والكافيهات، وتم غلقها جميعاً وتم التنبيه على المسئولين عنها بالالتزام بالمواعيد المحددة حرصاً على سلامتهم، بالإضافة إلى تنفيذ حملة تطهير شملت "مبني هيئة الأبنية التعليمية، ومدرسة النهضة"، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة طما، لفت عدلي أبو عقيل رئيس المركز إلى تطبيق حظر التجوال وإغلاق المحلات الواردة بالحظر في مواعيدها، حيث تم الالتزام من قبل المحلات التجارية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بالمدمر قامت بتجهيز مواد مطهرة وتم تطهير قرية الهيشة بالكامل، كما تم توزيع الكمامات على العمال وذلك للحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى ضبط سيارة كسح تقوم بإلقاء المخلفات في غير الاماكن المخصصة لذلك وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت حازم ابو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة إلى متابعة سريان تطبيق الحظر على المواطنين بالمدينة وقراها من الساعة السابعة، وتم إلزام جميع المحال التجارية بمواعيد الإغلاق الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى تطهير وتعقيم الوحدات الخدمية، ودور العبادة والشوارع بقرية شندويل، ونجع طايع، وقرية البطاخ وتوابعها، بالتعاون مع المجتمع المدني وشبابا الأحزاب السياسية، مضيفا إلى أن ه تم تعقيم "ادارة التأمينات و المعاشات، ومحطة سكة حديد المراغة، والمحكمة الجزئية بالمراغة، وإدارة التامين الصحي بالمراغة، وإدارة التضامن الاجتماعي بالمراغة، كذلك تم رش الشوارع بالمدينة غرب السكة الحديد ، وناحية الضياع .



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