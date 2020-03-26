صور.. فض سوق دير مواس وتحرير 4 محاضر لمحلات خالفت مواعيد الغلق بالمنيا

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا،الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث حررت الوحدة المحلية 4 محاضر لمحال تجارية لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق بقرية تله، كما واصلت عمليات التعلقيم بالمنازل والمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة المنيا.

وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا،قد تفقد الشوارع الرئيسية والأحياء داخل المدينة، لمتابعة تطبيق إجراءات قرارات الحظر الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لحركة المواطنين بدءا من الاربعاء من 7 مساءا وحتى 6 صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

تابع نائب المحافظ، الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، وللتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين.

ناشد نائب المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذلك حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ابتداء من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عدداً من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والادوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.