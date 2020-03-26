اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فض سوق دير مواس وتحرير 4 محاضر لمحلات خالفت مواعيد الغلق بالمنيا

الخميس، 26 مارس 2020 01:31 م
صور.. فض سوق دير مواس وتحرير 4 محاضر لمحلات خالفت مواعيد الغلق بالمنيا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، متابعة الحالة العامة بالشوارع والإحياء، حيث تم إخلاء أحد الأسواق المقامة بالمركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال الرش والتطهيروتمهيد الطرق، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا،الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث حررت الوحدة المحلية 4 محاضر لمحال تجارية لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق بقرية تله، كما واصلت عمليات التعلقيم بالمنازل والمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة المنيا.
 
وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا،قد تفقد الشوارع الرئيسية والأحياء داخل المدينة، لمتابعة تطبيق إجراءات قرارات الحظر الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لحركة المواطنين بدءا من الاربعاء من 7 مساءا وحتى 6 صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
 
جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.
 
تابع نائب المحافظ، الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، وللتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين.
 
ناشد نائب المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذلك حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ابتداء من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عدداً من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والادوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.
 
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.
 
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (1)
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (1)

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (2)
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (2)

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (3)
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (3)

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (4)
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (4)

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (5)
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (5)
 

 


اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار المنيا

كورونا

وحدات محلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة