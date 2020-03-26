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صور.. فض أسواق أبو حسين وكفر أباظة فى مركز الزقازيق

الخميس، 26 مارس 2020 11:09 ص
صور.. فض أسواق أبو حسين وكفر أباظة فى مركز الزقازيق فض الأسواق بمراكز الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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ترأس نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بالشرقية ، حملة على الأسواق الشعبية فى عدد من القرى،وتم فضها جميعا،كما تم غلق سوق أبو حسين وسوق كفر أباظة بوحدة الزهراء اليوم،والتنبيه مشددا على رؤساء الوحدات بعدم إقامة أى سوق أو تجمعات داخل القرى أو الوحدة رئاستهم ، لمنع التجمعات ، وأن هذا القرار إجراءً احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا ، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بالقرار حفاظا على صحتهم وتجنبا لتوقيع العقوبات على المخالفين مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة.

وأكد رئيس المدينة،أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمركز تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى ، وتفعيل قرار الحظر الصادر من الدوله وغلق المحلات فى الاوقات المحدده .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حت نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا عل صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية الت تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية عل رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطر و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

دعا المجتمع المدن و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقر بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من إنتشاره مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية و الوقائية ف هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقص الت تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

 

فض سوق أبو حسين بالشرقية (1)
فض سوق أبو حسين بالشرقية 

 

فض سوق أبو حسين بالشرقية (2)
فض سوق أبو حسين بالشرقية 

 

فض سوق أبو حسين بالشرقية (3)
فض سوق أبو حسين بالشرقية 

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