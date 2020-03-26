اليوم السابع
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صور.. ضبط كمامات وكحول مجهول المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الخميس، 26 مارس 2020 08:06 م
صور.. ضبط كمامات وكحول مجهول المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية ، أنة تم شن حملة تموينية على أماكن بيع المستلزمات الطبية  ، و ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بتشديد الرقابة على شركات المستلزمات الطبية والصيدليات منعا للغش التجارى و التدليس والاحتكار وبالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

 

وتمكنت إدارة تموين المنتزة اليوم برئاسة  مرتضى احمد ورئيس الرقابة عصام اللبيدى من تحرير عدد 5 محاضر متنوعة تم خلالها ضبط كميات من الكمامات مجهولة المصدر  و اقمشة تصنع منها كمامات مجهولة المصدر و كميات من الكحول مجهول المصدر و كميات من الادوية منتهية الصلاحية ، و قد تم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 

جاءت الحملة بمشاركة حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى و الضرائب و الجمارك و الإدارة العامة لمباحث التموين.

 

يأتى ذلك فيما صرح محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية  ان جميع المخابز البلدية و المجمعات الاستهلاكية و منافذ مشروع جمعيتى و البدالين التموينيين على مستوى محافظة الاسكندرية تعمل بكامل طاقتها يوميا و لاداعي للتدافع والتكدس.

 

وأشار محمد سعدالله فى تصريحات صحفية له اليوم ،  ان ما يشاع على بعض وسائل التواصل الاجتماعى من غلق للمخابز و المنافذ  التموينية أثناء الجمعة و السبت لا اساس له من الصحة، وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية  ،  المواطنين بعدم التكدس و التزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة ، مؤكدا أن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص او الإنتاج و أنه قد تم التنسيق بين المديرية و الادارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر و منعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

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