صور.. رئيس مدينة إسنا يقود حملة لمتابعة استجابة المواطنين لقرار حظر التجول

الأقصر – أحمد مرعى

قاد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، لليوم الثانى على التوالى حملة مكثفة بالتنسيق مع رجال مركز شرطة إسنا وإدارة المرور، لمتابعة تطبيق المواطنين لقرار الحكومة بحظر التجوال من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، ومدى إلتزام المواطنين بتلك القرارات، وذلك تنفيذاً لقرارات حظر التجوال وإغلاق المحال العام، وناشد خلال الجولة جميع المواطنين بإلتزام منازلهم أثناء فترة الحظر لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا خلال الجولة، أنها جاءت ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وحظر إنتقال المواطنين أو التحرك على الطرق من 7م حتى 6ص.

وكان قد أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وأكد محافظ الأقصر خلال الجولة، أنه تثمن محافظة الأقصر إلتزام مواطني المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، حيث أن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى إنتهاء الأزمة.



رئيس مدينة إسنا يقود حملة مكثفة لمتابعة إستجابة المواطنين