اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة إسنا يقود حملة لمتابعة استجابة المواطنين لقرار حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 11:50 م
صور.. رئيس مدينة إسنا يقود حملة لمتابعة استجابة المواطنين لقرار حظر التجول حملة مكثفة بإسنا لمتابعة تطبيق حظر التجول
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، لليوم الثانى على التوالى حملة مكثفة بالتنسيق مع رجال مركز شرطة إسنا وإدارة المرور، لمتابعة تطبيق المواطنين لقرار الحكومة بحظر التجوال من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، ومدى إلتزام المواطنين بتلك القرارات، وذلك تنفيذاً لقرارات حظر التجوال وإغلاق المحال العام، وناشد خلال الجولة جميع المواطنين بإلتزام منازلهم أثناء فترة الحظر لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا خلال الجولة، أنها جاءت ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وحظر إنتقال المواطنين أو التحرك على الطرق من 7م حتى 6ص.

وكان قد أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وأكد محافظ الأقصر خلال الجولة، أنه تثمن محافظة الأقصر إلتزام مواطني المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، حيث أن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى إنتهاء الأزمة.

1 رئيس مدينة إسنا يقود حملة مكثفة لمتابعة إستجابة المواطنين
 رئيس مدينة إسنا يقود حملة مكثفة لمتابعة إستجابة المواطنين

 

قيادات اسناخلال متابعة حظر التجوال
قيادات اسناخلال متابعة حظر التجوال

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

جولات رؤساء مدن الاقصر

متابعة حظر التجول بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

حظر التجوال بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. شاهد إلتزام كبير من أبناء الأقصر بحظر التجوال فى الشوارع تطبيقاً لقرارات الحكومة

الخميس، 26 مارس 2020 11:37 م

صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الخميس، 26 مارس 2020 10:31 م

"الأقصر" تعلن 7 توجيهات وقرارات هامة للمواطنين خلال الجمعة والسبت.. تعرف عليها

الخميس، 26 مارس 2020 04:04 م

ضبط صيدلية تتاجر بأدوية الصحة النفسية والعقاقير المخدرة فى الأقصر

الخميس، 26 مارس 2020 03:57 م

تموين الأقصر تناشد المواطنين عدم التزاحم أمام المخابز خوفا من انتشار كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة