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صور.. رئيس مدينة إسنا يتابع التمركزات الأمنية والكمائن لضبط المخالفين لقرار حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 12:02 ص
صور.. رئيس مدينة إسنا يتابع التمركزات الأمنية والكمائن لضبط المخالفين لقرار حظر التجول رئيس مدينة إسنا يتابع تطبيق حظر التجول
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ قليل، جولة لمتابعة الكمائن الأمنية خلال فرض حظر التجوال باليوم الأول لمكافحة إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بشوارع مدينة إسنا، حيث تابع التمركزات الأمنية وإلتزام المواطنين بحظر التجول بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء لمحاصرة الفيروس ومكافحة إنتشاره بمصر،

ورافق رئيس مدينة إسنا خلال جولاته على الأكمنة قيادات الإدارة العامة لمرور إسنا ومركز شرطة إسنا، وتم التأكيد على مواجهة أية صور للخروج عن القانون ومخالفة قرار حظر التجول بالغرامة والحبس إلا فى الحالات القصوى والمرضية فقط.

وكان قد أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن رفع درجة الإستعداد القصوى لإستكمال إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بنطاق كل حي داخل مدينة الأقصر كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بدء فرض حظر التجوال وإلتزام الآلاف من المواطنين بوسط المدينة بساعات الحظر بالشوارع والميادين العامة والجانبية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه بعد بدء حظر التجوال إنتشر رجال مجلس مدينة الأقصر للعمل ليلاً في تعقيم وتطهير الشوارع، وتم تكليف كل رئيس الحى في منطقته برفع مخلفات القمامة أول بأول حرصاً على سلامة المواطنين الكرام، مشيراً إلي أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الحواري والأزقة والشوارع الرئيسية وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للإنسان وكافة حاويات القمامة وغيرها بكل حي، وأكد الشريف أن أعمال التطهير والتعقيم في مدينة الأقصر مستمرة دون توقف.

أكمنة بمدينة الأقصر لمكافحة حظر التجول
أكمنة بمدينة الأقصر لمكافحة حظر التجول

 

اكمنة لمواجهة مخالفات حظر التجول
اكمنة لمواجهة مخالفات حظر التجول

 

جانبمن ضبط المخالفين لقرار حظر التجوال بالكمائن
جانبمن ضبط المخالفين لقرار حظر التجوال بالكمائن

 

جولة رئيس مدينة اسنا برفقة رجال الشرطة على الاكمنة
جولة رئيس مدينة اسنا برفقة رجال الشرطة على الاكمنة

 

رئيس مدينة إسنا يتابع التمركزات الأمنية والكمائن
رئيس مدينة إسنا يتابع التمركزات الأمنية والكمائن

 


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