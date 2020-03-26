صور.. خباز يصنع كعكات على شكل لفائف ورق التواليت بألمانيا

رويترز

تمكن خباز ألمانى من استعادة الطلب على منتجاته بصنع كعكات على شكل لفائف ورق التواليت التى تشتد الحاجة إليها حاليا فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وخطرت الفكرة لتيم كورتيوم، الذى يواجه انخفاضا حادا فى المبيعات مع عزوف الزبائن عن الشراء بسبب الأزمة، عندما شكى كثيرون من نقص فى السلع بمتاجر السوبرماركت مع تحول الألمان نحو تخزين احتياجاتهم.



كعك على شكل ورق تواليت

ويقول تجار التجزئة إن مبيعات لفائف ورق التواليت زادت بنسبة 700 بالمئة فى مارس مقارنة بشهر فبراير.

وقال كورتيوم لتلفزيون رويترز "أدركنا أن علينا صنع لفائف ورق تواليت.. ولكن للأكل".



كعك على شكل لفائف ورق تواليت

وحققت الكعكة نجاحا كبيرا إذ ينتج مخبز كورتيوم بمدينة دورتموند غرب ألمانيا 200 قطعة يوميا وبالكاد يلبى ذلك الطلب.

قال الخباز "الزبائن مولعون بها تماما... أغلب الناس أعجبوا بها لأنها تضفى أجواء من المرح فى هذه الأوقات".

وقال أحد الزبائن مبتسما "رائع.. بعد كل ما نراه بسبب كورونا.. نحتاج لشيء حلو المزاق".



صناعة الكعك