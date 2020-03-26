صور.. حملة مكبرة لفض سوق الجمعة والبورصة وقرى العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى، حملة مكبرة لفض سوق الجمعة وميدان البورصة، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من أماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب ويرافقه النقيب محمد سعيد رئيس قسم وحدة شرطة المرافق ومعاون مباحث مينا البصل والضباط والكول بتنفيذ حملة مكبرة لغلق بسوق الجمعة وميدان البورصة كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة وتم تكسير جميع التعريشات المخالفة للقانون وذلك بوجود مدير ادارة المتابعة الميدانية ومدير ادارة اشغال الطريق وادارة الرخص بالحى ومفتشي ادارتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحشد الاجهزة التنفيذية للمحافظة بغلق المعاهد التعليمية والحضانات للحد من انتشار الفيروس والحد من اماكن التجمعات والكثافة وحفاظا على الامن العام.

وفى نفس الاطار شن محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ويرافقه مدير إشغال طريق ورئيس وحدة الإزالة والمتابعة الميداني ومسئول الغلق ، حمله مكبرة لغلق المحال والمقاهي والسيبرات المخالفه للقرار ، حيث تم خلال الحملة غلق مقهى بقرية فلسطين وتم التحفظ على 8 كراسى وتليفزيون ، وريسفر ، وكشاف إضاءة ، كما تم غلق وتشميع سيبر بالناصرية الجديدة.

كما استهدفت الحملة المرور على قرى مريوط لرفع الإشغالات والاسوق والمرور على المقاهى والمحال العامة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، و شهدت قرية فلسطين وقرية أبو مسعود حملة مكبره لرفع الاسواق وفض السوق بالقريتين.



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة