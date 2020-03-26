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صور.. حملة تطهير وتعقيم بشوارع الزقازيق خلال فترة حظر التجوال

الخميس، 26 مارس 2020 11:33 م
صور.. حملة تطهير وتعقيم بشوارع الزقازيق خلال فترة حظر التجوال جانب من اعمال التطهير
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت رئاسة حي ثان الزقازيق في محافظة الشرقية ، برئاسة ثناء فوزي رئيسة الحي بحملة تعقيم تطهير شوارع الحي مساء اليوم لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

جاءت حملة التطهير خلال فترة حظر التجوال التي تبدأ من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحا ضمن إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا

وقالت رئيسة الحي إن أعمال التعقيم والتطهير الليلة شملت شوارع المحافظة وعمر شاهين وترعة القنايات  وجميع الأسوار الحديدية الملامسة للمواطن وكافة حاويات القمامة، مؤكدة أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة دون توقف.

كما أكدت رئيسة الحي على تكثيف أعمال رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار اليوم لمنع انتشار العدوى.

و كان كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات ابتدءا من الساعة  5 مساءآ حتى 6 صباح اليوم التالى بكختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لقرارات دولة رئيس مجلس  الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية للمرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق  أمام الجمهور إبتداء من  الساعة الـ 5 مساء حتى الساعه 6 صباح اليوم التالى، وتقتصر خدمة  توصيل الطلبات  للمنازل حتى الساعة 5 مساء قبل مواعيد حظر حركة المواطنين ويستثنى من ذلك القرار جميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .

وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم للتأكد من التزامهم بتنفيذ قرار الغلق فى الموعد المحدد وهو الساعه٥ مساءا تجنبآ لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين سواء بالحبس او الغرامة تنفيذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء  بشأن إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا من الانتشار.

وطالب محافظ الشرقيه  أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة علي مستوي المحافظة ضرورة الالتزام فى تنفيذ قرارت الغلق طبقآ للمواعيد المحددة فى قرار دولة رئيس الوزراء والتي من  شأنها تقليل  التجمعات وبالتالى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا ومن ثم الحفاظ علي سلامة و حياة المواطنين.

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 
جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 
جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

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