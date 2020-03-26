صور .. حملات تعقيم فى المنشآت الحكومية بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،مؤكدا على وكيلى وزارتى "الصحة - الزراعة"،بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قامت مديريه القوى العامله بتنفيذ حمله وقائية وأعمال تطهير واسعه لديوان عام المديرية،ومنطقة عمل الزقازيق ومركزى تدريب " النحال - الصيادين " ومكتب عمل مركز الزقازيق حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمه .

ولمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره قامت مديريه الشباب والرياضه بتنفيذ حمله تعقيم وتطهير واسعه لمراكز شباب " الخطاره الصغرى بفاقوس وكوم حلين بمنيا القمح والسكه الحديد بالزقازيق " ، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم " الاسطح والطرقات والممرات والحمامات والصالات الرياضيه الملحقه بمراكز الشباب " ، بالاضافه الى وضع لافتات وملصقات للتوعية بفيروس كورونا المستجد واعراضة وطرق الوقايه منه وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

دعا المجتمع المدنى و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من إنتشاره مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية و الوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية