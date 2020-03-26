صور .. تكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر ، المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية ، أعمال رفع القمامة من شوراع الإسكندرية ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها ، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا .

وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية ، اللواء محمد الشريف واللواء هشام كمال رئيس حى غرب ، للارتقاء بمستوى النظافة العامة للشارع السكندرى وعودة عروس البحر لسابق عهدها ومتابعة مستوى النظافة بنطاق الحى بشكل يومى.

قامت إدارة الرصد البيئى اليوم الخميس بحملة نظافة مكبرة ، حيث تم رفع وتحميل عدد 4 نقلات مخلفات من شارع الأمان وشارع ابن طولون بحوالي 20 طن تقريبا ، وذلك بوجود مدير إدارة الرصد البيئى .

وفى حى العامرية ، تم شن حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ، والارتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضارى ، حيث قامت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مخلفات القمامة و تم رفع القمامة من منطقة السكةالحديد بحرى وتم رفع حوالى 20 طن ، و متابعة اعمال شركة نهضة مصر برفع القمامة من منطقة الناصرية الجديدة وتم رفع حوالى 38 طن .

وفى حى المنتزة أول ، واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئى جهودها لمتابعة عملية رفع المخلفات لإعادة المظهر الحضارى للشوارع وذلك تحت اشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبتواجد مدير ادارة الرقابه والرصد البيئى و اخصائى الرصد البيئى حيث تم متابعة الأعمال بقطاعات الحى المختلفة وذلك بكلا من قطاع خورشيد ، بعزبة التوفيقية و عزبة البكاتوشى و شارع السوق بخورشيد ، قطاع المندرة بشارع ملك حفنى قبلى و شارع 30 القاهرة و شارع مصطفى كامل ، قطاع سيدى بشر بحرى ، قطاع السيوف، شارع امين حسونة و اديب معقد .



اجراءات الوقاية



تعقيم صناديق القمامة



حملات التعقيم



حملات النظافة بالاحياء



حملات النظافة بالشوارع



رفع المخلفات