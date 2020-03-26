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صور.. تعقيم المدن الجامعية للطالبة والطالبات فى المنيا ضد فيروس كورونا المستجد

الخميس، 26 مارس 2020 12:58 م
صور.. تعقيم المدن الجامعية للطالبة والطالبات فى المنيا ضد فيروس كورونا المستجد جامعة المنيا - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل جامعة المنيا، تعقيم مدنها الجامعية للطلبة والطالبات ، والتى تضم أكثر من 17 مبنى طلابي ، بمدينة الطلبة، ومدينة الطالبات داخل وخارج الحرم وبمدينة المنيا الجديدة ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تقوم بها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، فى أحد أهم القطاعات الحيوية الجامعية التى تقوم بدور خدمى وتقديم الرعاية للطلاب المعتربين .

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا ، أنه خلال فترة تعليق الدراسة تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لجميع المرافق الجامعية بشكل موسع ، بما يحقق السلامة والصحة العامة داخل المجتمع الجامعي، موضحاً أنه تم إطلاق حملات التطهير والتعقيم بكافة مبانى المدن الجامعية، وقام العاملون بحملات التعقيم بإرتداء الزى المخصص، ورش كميات كبيرة من المطهرات بكل أرجاء المدن الجامعية.

ومن ناحية أخرى بدأ مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا ، بالتعاون مع مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا"، بث المُقررات الدراسية لبرامجه فى 10 جامعات حكومية، فى برنامجى التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم إلكترونياً، وذلك تفعيلاً لنظام التعليم عن بعد؛ نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتعليق الدراسة لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيقاً لأهداف البرامج المهنية والتعليم الإلكترونى المدمج، الذى يجمع بين التعليم التقليدى فى الفصول التقليدية، والتعليم الإلكترونى عبر الإنترنت، كأحد أهم الوسائل المساعدة للتعليم عن بعد، وخدمة الدارسين والعملية التعليمية.

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن بث بعض المُقررات الدراسية لطلاب التعليم المُدمج يضمن تعزيز فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد، وتوفير البث للدارسين فى الأوقات التى تتوافق مع احتياجاتهم، لضمان أكبر استفادة لهم، واختيار أفضل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس لشرح هذه المقررات وتسجيلها.

ومن جانبه أوضح الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المُدمج، أنه تم وضع خطة عمل لتسجيل المحتوى العلمى للمقررات الدراسية، وإعلان الخريطة الزمنية لبث كل مقرر لدارسى التعليم المُدمج طبقًا للمواعيد المناسبة لهم، وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلمي، مشيراً إلى أن البث يأتى فى إطار البروتوكول المُوقع بين مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا" والمركز والذى يُعد خطوة من خطوات التحول الإلكترونى والرقمى بالجامعة، واستكمالاً لما هو جارى حاليًا إنتاجه من مقررات إلكترونية لجميع كليات الجامعة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

 


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