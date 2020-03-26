صور.. تعديل تروسيكل لغسيل الأرصفة بالشوارع الضيقة بالإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى شركات المقاولون العرب) والمنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، عن تعديل تروسيكل ليقوم بغسيل الأرصفة بالمياه وتطهيرها لصعوبة دخول تنك المياه الكبير فى الشوارع الضيقة أو الشوارع التى بها انتظار كبير لسيارات المواطنين ما يجعل مرور تنك المياه الكبير مستحيل.

من جانبة شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء خاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأكد الشريف ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية، واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الاسكندرية علي سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كل أدوات السلامة لهم، مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يقوم بجولات ميدانية مكبرة، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق، والذي تم تنفيذه بدءا من اليوم الأربعاء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مؤكدا أن نسبة الالتزام كانت 100% ، و أنة تم تشكيل غرفة عمليات بمحافظة الاسكندرية لتلقى شكاوى مخالفات تطبيق الالتزام بالحظر، موضحا أن تلك القرارات تأتي حرصا علي مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.