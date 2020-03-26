صور.. بيطرى الأقصر : تطهير المنشآت بـ10 سيارات رش و15 موتور ثابت ومحمول

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأوضح الدكتور عاطف أحمد على فى بيان صحفى، أنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير شوارع مناطق شرق السكة الحديدية والسوق ومواقف السيارات الأجرة، وكوبرى أبو الجود ومبنى قصر الثقافة بمدينة الأقصر، كما تم تعقيم عدد من المنشآت الحيوية بمدن إسنا وأرمنت تضمنت مجالس المدن والمجالس القروية، مشيراً إلي أن أعمال التطهير تتم من خلال عشرة سيارات رش سعة 5 طن مياه لكل سيارة وعدد خمس مواتير سعة 500 لتر وعدد 15 موتور محمول على الأكتاف، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID -19" ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، موضحاً أنه تم الإنتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتى تضمنت كل من دير الراهبات ودير المحارب ومعبدى حتشبسوت وهابو بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وكذلك مقر الشهر العقارى والتضامن الإجتماعى، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مشيراً إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وفقا لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك لضمان انحسار الفيروس وعدم انتشاره.



الطب البيطرى يعقم بـ10 سيارات رش و15 موتور ثابت ومحمول



بيطرى الأقصر تعلن تطهير المنشآت الحكومية والحيوية