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صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

الخميس، 26 مارس 2020 01:08 ص
صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارا لبدء حركة القطارات
كتب على عبد الرحمن تصوير السعودى محمود

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شهدت محطة السكة الحديد بميدان رمسيس فى القاهرة افتراش عدد كبير من المسافرين أمام المحطة، انتظارًا لبدء حركة القطارات المقرر لها السادسة والربع صباحًا، وانتظارًا لانتهاء الحظر وبدء حركة المواصلات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات على مواعيد القطارات ابتداءً من أمس الأربعاء مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر، وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات، شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.

كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة الواحدة ظهرًا بحيث يكون آخر رحلة تقوم من القاهرة نهايتها أسيوط، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن بداية من الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

المسافرون-أمام-محطة-مصر
المسافرون-أمام-محطة-مصر

 

المسافرون-يفترشون-أمام-محطة-مصر-انتظارا-لبدء-حركة-القطارات
المسافرون-يفترشون-أمام-محطة-مصر-انتظارا-لبدء-حركة-القطارات

 

اول-أيام-حظر-التجوال
اول-أيام-حظر-التجوال

 

اول-أيام-حظر-التجول
اول-أيام-حظر-التجول

 

محطة-رمسيس
محطة-رمسيس

 

محطة-مصر
محطة-مصر

 

محطة--مصر
محطة--مصر

 

محطة-مصر-فى-أول-أيام-حظر-التجول
محطة-مصر-فى-أول-أيام-حظر-التجول

 

مسافرون-أمام-محطة-مصر-انتظارا-لبدء-حركة-القطارات
مسافرون-أمام-محطة-مصر-انتظارا-لبدء-حركة-القطارات

 

مسافرون-يفترشون-ميدان-محطة-مصر
مسافرون-يفترشون-ميدان-محطة-مصر

 


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