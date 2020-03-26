اليوم السابع
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صندوق النقد يطلب من مجموعة العشرين مضاعفة قدراته للتمويل الطارئ لمحاربة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 05:22 م
صندوق النقد يطلب من مجموعة العشرين مضاعفة قدراته للتمويل الطارئ لمحاربة كورونا كورونا
رويترز

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طلب صندوق النقد الدولى اليوم الخميس من زعماء مجموعة العشرين مساندة مضاعفة قدراته للتمويل الطارئ لتعزيز استجابته للانتشار السريع لوباء فيروس كورونا الذى من المنتظر أن يتسبب فى ركود عالمى فى 2020، وفى بيان إلى زعماء أكبر 20 اقتصادا فى العالم، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن عمق الانكماش الاقتصادى وسرعة التعافى يعتمدان على إحتواء الوباء "ومدى قوة وتنسيق إجراءات سياساتنا النقدية والمالية".

وأضافت أن من المهم للغاية دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التى تضررت بشدة على نحو خاص من الأزمة والتوقفات الاقتصادية المفاجئة وهروب رؤوس الأموال، وانخفاضات حادة فى أسعار السلع الأساسية.

وأكد قادة مجموعة العشرين على ثقتهم الكاملة فى قدراتهم على تخطى أزمة وباء كورونا واحتواء التداعيات الناجمة عنه، وأكدوا استعداهم لدعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها ضد الوباء العالمى، مشيرين أن جائحة كورونا لا تعترف بالحدود أو المسافات بين البلدان.

جاء ذلك فى بيان ختامى لقمة استثنائية افتراضية تعد بمثابة الأولى فى تاريج مجموعة العشرين ، التى عقدت عبر  تقنيات التواصل عن بعد ، حيث تقود السعودية جهودا فى أكثر الأوقات صعوبة فى ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم، ويكبد الشعوب والحكوبات خسائر فادحة.

وهدفت القمة  للخروج  بسياسات تخفّف من آثار انتشار فيروس "كورونا" المستجد إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، وطرحت القمة تداعيات أزمة تفشى وباء كورونا. وكيفية الخروج بمبادرات توجد حلولا ناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التى تسبب بها الوباء، وناقشت القمة أيضا سبل المضى قدما فى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادى.


كورونا

فيروس كورونا

صندوق النقد

مجموعة العشرين

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