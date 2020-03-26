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صفحة "اليوم السابع" تتخطى الـ 16 مليون متابع عبر "فيس بوك"

الخميس، 26 مارس 2020 10:36 ص
صفحة "اليوم السابع" تتخطى الـ 16 مليون متابع عبر "فيس بوك" اليوم السابع
كتب خالد إبراهيم

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استمرارا لريادة اليوم السابع وتفوق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على القمة، تخطت صفحة "اليوم السابع" عبر موقع "فيس بك"، الـ 16 مليون متابع، لتؤكد الأرقام على ثقة قراء مصر والوطن العربى فى "اليوم السابع" وشفافيتها ومصداقيتها.

 

اليوم السابع تؤكد بهذه الأرقام ريادتها وتفوقها على كافة صفحات الصحف والمواقع المصرية وكذا العربية على "فيس بوك"، وأيضا عبر كافة مواقع التواصل الأخرى، ليكون اليوم السابع هو الموقع الإخبارى الأول والأكثر متابعة على "السوشيال ميديا".

صفحة اليوم السابع على فيس بوك
صفحة اليوم السابع على فيس بوك

 

وتقدم صفحة "اليوم السابع" عبر "فيس بوك"، كافة الخدمات والأخبار والتغطيات التي تهم القارئ في مصر والوطن العربى، بخلاف أفضل القصص الصحفية والإنسانية، وأيضا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصور الخاصة والفيديوهات، ومتابعة حصرية ولحظة بلحظة للسوشيال ميديا و"الترندات" وحسابات الشخصيات العامة والسياسيين والفنانين والرياضيين.

اليوم السابع على فيس بوك
اليوم السابع على فيس بوك

 

"اليوم السابع" دائمًا ما يسعى لتقديم خدمات إخبارية جديدة ومميزة وأيضا متطورة لمواكبة الحدث أولاً بأول، وليكون عند حسن ظن القراء الأعزاء.

 

تفوق "اليوم السابع" عبر "فيس بوك" ليس هو الوحيد على السوشيال ميديا، بل يتفوق "اليوم السابع"، على حسابات كافة المواقع المصرية والعربية عبر انستجرام، والذى يصل عدد متابعيه إلى 6 مليون و300 ألف متابع، فيما يتابع حساب "اليوم السابع" على "تويتر"، 8 مليون و600 ألف متابع.


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