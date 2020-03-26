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صحة بنى سويف: تعقيم المستشفيات ضمن الخطوات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:12 ص
صحة بنى سويف: تعقيم المستشفيات ضمن الخطوات الاحترازية لمواجهة كورونا جانب من التعقيم
بنى سويف أيمن لطفى

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عقمت فرق إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ببني سويف المستشفيات المركزية والعامة والتخصصية بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع،  وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وبإشراف من الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنع إنتشاره .

واشار بيان لمديرية الصحة اليوم الخميس إلى مشاركة فرق من ناقلات الأمراض التابعة لادارة المتوطنة بالمديرية في تطهير ورش العيادات و أقسام ومكاتب مستشفيات بنى سويف، وكذلك مرفق الإسعاف  بمدينة بني سويف العاصمة ومراكزه ونقاطه المنتشرة  بالمدن وقري مراكز المحافظة 

 

 أوضح البيان  أن بني سويف تضم مستشفى عام بمركز ناصر، وأخرى تخصصى واثنين نوعيين للحميات والرمد  بمدينة بني سويف العاصمة ، علاوة على مستشفى الجامعة وعدد من المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى خمسة أخرى بالمراكز تجري لاثنان منهم " سمسطا وببا" أعمال تطوير، وعقدت مديرية الصحة  بروتوكول تعاون مشترك   يتيح استخدام مستشفيين خاصين بديلا لهما ، لتوفير  الخدمة الطبية  لحين الإنتهاء من تطويرهما حرصا على صحة الأهالي

 

كما وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أن يقتصر العمل بالمستشفيات على الطوارئ والأقسام الحرجة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من احتمالية انتشار العدوى بينهم في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وضمن الإجراءات الاحترازية المنفذة  في مواجهة فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمة العيادات الخارجية في الأماكن البديلة بتذكرة كشف  قيمتها  جنيه، وهي "وحدات صحية الميمون وأطواب وقمن العروس بمركز الواسطى،ووحدات صحية طنسا الملق والرياض والمركز الطبي بمركز ناصر،ووحدات صحية اهناسيا الخضراء وتزمنت الشرقية وابشنا والمركز الطبي بالغمراوي والمركز الطبي بشرق النيل بمركز بني سويف،ووحدات صحية ننا وشاويش وشاطر زاده بمركز اهناسيا ، ووحدات صحية سدس وقمبش والمركز الطبي بمركز ببا ،ورعاية طفل الفشن،والوحدتين  الصحيتين  بالفنت وشنرا ،والوحدات الصحية بمازورة وبدهل وبني حلة بمركز سمسطا"  

 


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