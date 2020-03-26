صحة بنى سويف تشارك فى توعية العاملين بالمنشآت الخاصة بشأن "كورونا"

بني سويف - أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد يوسف،مدير عام الصحة ببنى سويف علي تكليفه، الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بتشكيل فريق من الإدارة للمرور على العيادات الخاصة والمعامل ومراكز الاشعة لتوعيه مقدمي الخدمة الأطباء والتمريض والإداريين، بالأعراض الخاصة بفيروس كورونا وتوزيع البوسترات والمنشورات الخاصه بالتوعيه والتاكيد على إغلاق العيادات في مواعيد حظر التجوال، بالإضافة إلى المرور على كافة المستشفيات الخاصة بجميع مراكز المحافظة أسبوعيا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح"يوسف" في تصريحات له اليوم الخميس، أن فريق العلاج الحر بالمديرية شن حملات خلال شهر مارس الحالي على المستشفيات والمعامل الخاصة بدائرة المحافظة، أسفرت عن إغلاق 66 معملا بدون ترخيص، وكذلك الانتهاء من ترخيص 36 منشأه طبية، علاوة على إيقاف العمل بإحدي المستشفيات الخاصة بمركز الواسطى شمال بني سويف، لحين تلافي السلبيات والالتزام بتطبيق معايير مكافحه العدوى بالطريقه الصحيحة، وكذلك إغلاق قسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى.

وأشار يوسف إلى التنسيق مع المستشفيات الخاصة بالمحافظه لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة، خلال فترة مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعقمت فرق إدارة المتوطنة بمديرية الصحة ببني سويف المستشفيات المركزية والعامة والتخصصية بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وبإشراف من الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنع إنتشاره، وشاركت فرق من ناقلات الأمراض التابعة لادارة المتوطنة بالمديرية في تطهير ورش العيادات وأقسام ومكاتب مستشفيات بنى سويف، وكذلك مرفق الإسعاف بمدينة بني سويف العاصمة ومراكزه ونقاطه المنتشرة بالمدن وقري مراكز المحافظة.

وتضم محافظة بني سويف مستشفى عام بمركز ناصر، وأخرى تخصصي واثنين نوعيين للحميات والرمد بمدينة بني سويف العاصمة ، علاوة على مستشفى الجامعة وعدد من المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى خمسة أخرى بالمراكز تجري لاثنان منهم " سمسطا وببا" أعمال تطوير، وعقدت مديرية الصحة بروتوكول تعاون مشترك يتيح إستخدام مستشفيين خاصين بديلا لهما ، لتوفير الخدمة الطبية لحين الإنتهاء من تطويرهما حرصا على صحة الأهالي.