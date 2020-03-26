وأوضح أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في قرية بدو شمال غرب القدس، لشاب عمره 37 عاما يعمل بإسرائيل وعمه البالغ من العمر 57 عاما، وهو ابن السيدة المسنة المصابة بكورونا والتي جرت مراسم تشييعها عن بعد أمس الأربعاء بالقرية، وشارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية تكفينها ومواراتها الثرى وفق الأصول الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد أن الطواقم الطبية تجري مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة، وهم خمسة أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس.