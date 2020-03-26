رام الله (أ ش أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في فلسطين إلى 86 حالة، وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة اليوم الخميس، فى قرية بدو، شمال غرب القدس، فى الوقت الذي تعافى فيه 17 حالة، فضلا عن تسجل حالة وفاة واحدة، وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - إن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 شخصا بالفيروس.

وكان المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 73 إصابة تعافى منها 17 فى مدينة بيت لحم، وقال ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بقطاع غزة، لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر.

وأوضح أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في قرية بدو شمال غرب القدس، لشاب عمره 37 عاما يعمل بإسرائيل وعمه البالغ من العمر 57 عاما، وهو ابن السيدة المسنة المصابة بكورونا والتي جرت مراسم تشييعها عن بعد أمس الأربعاء بالقرية، وشارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية تكفينها ومواراتها الثرى وفق الأصول الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وأكد أن الطواقم الطبية تجري مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة، وهم خمسة أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس.