اليوم السابع
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شباب عزبة بنى هلال بسوهاج يعقمون الشوارع والمنازل والشوادر ومحطة القطار

الخميس، 26 مارس 2020 10:01 ص
شباب عزبة بنى هلال بسوهاج يعقمون الشوارع والمنازل والشوادر ومحطة القطار مجدى عاطف منسق الحملة يعقم المنازل
سوهاج عمرو خلف

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نظم مجموعة من شباب عزبة قرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمحال التجارية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مجدى عاطف على منسق الحملة لـ"اليوم السابع" :إن الحملة تطوع فيها عدد من الشباب بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم ورش الشوارع والمساجد والمنازل والمحال التجارية والمقاهى ومحطة الوقود ومحطة قطار الشهيد السايح ومستودع البوتاجاز وشادر خضار مدينة المراغة.

وأكد مجدى أن الحملة تأتى فى إطار حرصنا على المشاركة المجتمعية ووقوفنا صفا واحدا ويدا واحده ضد هذا الفيروس الخطير، حيث شارك فى الحملة كلا من العروسى محمد السيد وفتحى على حامد ووائل عقل السيد وعفيفى مصطفى أحمد ومحمد عثمان الصغير وعمرو نجدى وإسلام عكاشة ومجموعة من شباب القرية.

كان عدد من شباب قرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج قام بعمل مبادرة وحملة لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا  فى شوارع القرية، كما يقوم شيوخ القرية بعمل خطة محكمة لتجنب انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر من الشباب بتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية بالقرية.

وقال أحد شباب القرية إن أهداف الحملة هى توعية المواطنين بخطورة الفيروس وسهولة انتشاره، وحث المواطنين على الجميع بالجلوس فى المنزل وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتكوين فرق لتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن الحيوية وتطهيرها وتكاتف أهالى القرية فيما بينهم بدعوة من شباب القرية وشيوخ المساجد لإعالة الأسر المتضررة وجمع إعانات شهرية لها من أهل الخير بالقرية.

وأضاف أن الشباب يواصلون عملهم من خلال المبادرة ودعوة الأهالى إلى عدم الخروج من المنزل تجنبا للفيروس القاتل والمواظبة على النظافة باستمرار حتى نثمن دور المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة فى مثل هذه الظروف ولكى تكون تشجيعا لهم على الاستمرار في المكافحة واليقظة وحتى تكون القرية مثالا يحتذى به لكل قرى وأحياء المحافظة.

 

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محافظه سوهاج

تعقيم وتطهير

مركز المراغه

فيروس كورونا

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