اليوم السابع
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شاهد.. صور الصدمة والرعب من حادث الدائرى الإقليمى بالجيزة

الخميس، 26 مارس 2020 12:56 م
شاهد.. صور الصدمة والرعب من حادث الدائرى الإقليمى بالجيزة حادث مروع أعلى الدائرى الإقليمى فى الجيزة
كتب عزوز الديب

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رصدت عدسات اليوم السابع، حطام حادث تصادم تريلا لـ 14 سيارة ملاكى و نقل وأجرة أعلى الطريق الدائرى الإقليمى جنوب الجيزة، ويظهر خلاله العديد من السيارات المحطمة جراء الحادث، وسط تواجد ونش لرفع السيارات من المكان.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

وتقوم أوناش الإدارة العامة للمرور، بعمليات رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وسط تواجد اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور للأشراف على عملية تنظيم السيارات مرة آخرى، وتستمر عمليات البحث بين السيارات المنكوبة

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

بقايات-ملابس-للمصابين
بقايات-ملابس-للمصابين

 

تحطم-سيارات
تحطم-سيارات

 

تحطم-سيارة
تحطم-سيارة

 

تهشم-السيارات
تهشم-السيارات

 

تهشم-سيارات-بالحادث
تهشم-سيارات-بالحادث

 

تهشم-سيارات-نتيجة-للحادث
تهشم-سيارات-نتيجة-للحادث

 

تهشم-سيارة-نقل
تهشم-سيارة-نقل

 

جانب-من-الحادث
جانب-من-الحادث

 

حادث
حادث

 

حادث-مرورى
حادث-مرورى

 

حادث-مروع
حادث-مروع

 

حطام-سيارة
حطام-سيارة

 

سيارات-نقل
سيارات-نقل

 

سيارة-ملاكى
سيارة-ملاكى

 

سيارة-نقل-مهشمة
سيارة-نقل-مهشمة

 

ونش-لرفع-السيارات
ونش-لرفع-السيارات

 


حادث مرورى

الطريق الاقليمى

ادارة المرور

بوابة حلوان

اخبار الحوادث

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