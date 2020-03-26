اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 26-3-2020 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 26 مارس 2020 02:48 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 26-3-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 26-3-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.04جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.05جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.22 جنيه للشراء.

17.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.04جنيه للشراء.

17.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.04جنيه للشراء.

17.25 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

16.77 جنيه للشراء.

17.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.06 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.08جنيه للشراء.

17.27 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.05 جنيه للشراء.

17.30 جنيه للبيع.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي، أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة