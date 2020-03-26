وكالات الأنباء

قررت الحكومة الروسية، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال شويجو - فى تصريح أمس الأربعاء - : "العملية ستستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا : "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات فى المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى، بالإضافة إلى القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية ".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، فى وقت سابق، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19".

كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، الأربعاء، أن ثمة مشاورات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى بمناسبة الذكرى الــ" 75 ليوم النصر على الفاشية" فى موسكو هذا العام، وأضاف المتحدث - في تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب ، وسيتم الإعلان عنه.

وحول إمكانية إقامة العرض العسكري في هذه الذكرى بدون جمهور، قال بيسكوف "إن الوضع الحالي يجبرنا على أن نكون مرنين، وإنه من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم مع عدم تعريض صحة الناس للخطر". حسب تعبيره وكانت روسيا قررت في وقت سابق إلغاء المنتدى الاقتصادى في مدينة "سوتشي " ومنتدى "سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي " بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن السلطات الروسية أمس، الأربعاء، أعلنت تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 658 شخصا، جاء ذلك بحسب "العربية"، كان مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.