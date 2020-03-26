وحول إمكانية إقامة العرض العسكري في هذه الذكرى بدون جمهور، قال بيسكوف "إن الوضع الحالي يجبرنا على أن نكون مرنين، وإنه من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم مع عدم تعريض صحة الناس للخطر". حسب تعبيره

وكانت روسيا قررت في وقت سابق إلغاء المنتدى الاقتصادى في مدينة "سوتشي " ومنتدى "سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي " بسبب انتشار فيروس "كورونا".