روسيا تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة خلال 24 ساعة

هند المغربي

أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكانت الحكومة الروسية، قررت تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى فى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد