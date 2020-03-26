اليوم السابع
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روسيا تستعد لتطبيق غرامات مشددة على مخالفى الحظر الصحى

الخميس، 26 مارس 2020 12:38 م
روسيا تستعد لتطبيق غرامات مشددة على مخالفى الحظر الصحى فريق طبى لمكافحة كورونا
موسكو (أ ش أ)

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تتجه الحكومة الروسية لإجراء عدد من التعديلات على قانون الجرائم الإدارية من أجل معاقبة الأفراد والشركات، الذين يخالفون قواعد الامتثال للإجراءات الحكومية فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومى، وفقا لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الخميس:" إن الحاجة إلى اتخاذ تدابير لمكافحة عدوى فيروس (كورونا) المستجد واضحة لكل من هو مسؤول عن الوضع".

وأضاف "لدينا أغلبية مطلقة مؤيدون، ولكن هناك أشخاص يبدون تهورا نادرا يتعلق بسلامة الآخرين وصحتهم". وكانت الحكومة الروسية عرضت مشروع قانون جديد في مجلس الدوما (مجلس النواب) لتشديد المسؤولية عن عدم الامتثال للحجر الصحي، وسيواجه المخالفون غرامة من نصف مليون إلى مليوني روبل ( حوالي 6500-26000 دولار) أو السجن لعدة سنوات قد تصل لسبع سنوات".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو،أعلن أن قيادة الجيش الروسي أخضعت آلاف العسكريين لفحص فيروس (كورونا) المستجد ولم تسجل أي إصابات بينهم حتى الآن.

وقال شويجو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس:" إن 3241 عسكريا روسيا خضعوا حتى الآن لفحص كورونا وجاءت نتائجهم سلبية".

وأضاف :" أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات احترازية بهدف منع تفشي الوباء ، مشيرا إلى أن وزارته ستبني في مختلف مناطق البلاد حتى 15 مايو القادم 16 مركزا خاصا بمكافحة العدوى" موضحا "أن 8 من هذه المراكز يستطيع كل منها استعاب 800 مريض وستدخل الخدمة حتى 30 أبريل القادم"، مؤكدا أن وحدات مخصصة للمصابين بكورونا قد أقيمت في 32 مستشفى، وتصل قدرتها الاستعابية الإجمالية إلى 3591 مريضا

وتابع أن الجيش خصص 2782 جهازا خاصا بالتنفس الاصطناعي..مشيرا إلى أن وزارته أقامت 15 مركزا حديثا متعدد الأهداف تعمل على تشخيص الإصابات بالفيروس كورونا وتشكيل 1647 فريقا مزودا بأحدث المعدات لتعقيم مناطق تفشي الوباء.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية في 18 منطقة روسية، منها 136 إصابة في العاصمة موسكو، مشيرة إلى تعافى تسعة أشخاص بالكامل من الوباء.

 


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه الروسيه

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