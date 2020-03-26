روسيا تستعد لتطبيق غرامات مشددة على مخالفى الحظر الصحى

وقال شويجو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس:" إن 3241 عسكريا روسيا خضعوا حتى الآن لفحص كورونا وجاءت نتائجهم سلبية".

وأضاف :" أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات احترازية بهدف منع تفشي الوباء ، مشيرا إلى أن وزارته ستبني في مختلف مناطق البلاد حتى 15 مايو القادم 16 مركزا خاصا بمكافحة العدوى" موضحا "أن 8 من هذه المراكز يستطيع كل منها استعاب 800 مريض وستدخل الخدمة حتى 30 أبريل القادم"، مؤكدا أن وحدات مخصصة للمصابين بكورونا قد أقيمت في 32 مستشفى، وتصل قدرتها الاستعابية الإجمالية إلى 3591 مريضا

وتابع أن الجيش خصص 2782 جهازا خاصا بالتنفس الاصطناعي..مشيرا إلى أن وزارته أقامت 15 مركزا حديثا متعدد الأهداف تعمل على تشخيص الإصابات بالفيروس كورونا وتشكيل 1647 فريقا مزودا بأحدث المعدات لتعقيم مناطق تفشي الوباء.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية في 18 منطقة روسية، منها 136 إصابة في العاصمة موسكو، مشيرة إلى تعافى تسعة أشخاص بالكامل من الوباء.