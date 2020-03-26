رغم تحذيرات "كورونا".. زحام بوسائل النقل فى مدينة أسوان الجديدة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تشهد وسائل النقل بمدينة أسوان الجديدة، تكدس كبير من السكان والمترددين على المدينة والمقيمين فيها، رغم التحذيرات من عدم التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة لتقليل عدد رحلات أتوبيسات النقل بالمدينة خلال الفترة الحالية.

وقال سكان المدينة لـ"اليوم السابع"، إن عدد الرحلات لأتوبيسات نقل السكان بالمدينة كانت تعمل على مدار الساعة يومياً من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ولكن فجأة قررت جهاز مدينة أسوان الجديدة تقليص عدد الرحلات اليومية إلى 6 رحلات فقط تعمل على مدار اليوم باستثناء فترة حظر التجوال، وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس السكان فى الرحلات المتوافرة حالياً.

وأضاف السكان، أن المدينة حالياً تعتبر مجتمع عمرانى جديد ينقصها الكثير من المستلزمات اليومية لدى المواطنين وأبرزها: "أفران العيش" و"الصيدليات" و"أسواق الخضار"، وهو ما يدفع السكان إلى الخروج يومياً إلى مدينة أسوان والتى تبعد نحو 30 كيلو متراً ذهاباً وإياباً لتلبية احتياجاتهم من هذه المستلزمات الضرورية لأى أسرة.

وتابع السكان: "أتوبيس المدينة لا يسع سوى لـ28 راكباً فقط، فليس من المعقول فى ظل فرض حظر التجوال تقليص عدد الرحلات خلال باقى اليوم، لأن ركاب الأتوبيس يتزاحمون على الكراسى والممر، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا بينهم فى حالة نقل العدوى".

وطالبوا بزيادة عدد الرحلات التى تعمل فى غير وقت الحظر حتى يمكن تخفيف الضغط على الرحلات ومنعاً للزحام الموجود حالياً حفاظاً على صحة السكان والأسر المقيمة بالمدينة.

وأعلن جهاز مدينة أسوان الجديدة، تقليص عدد رحلات الأتوبيس اليومية، إلى 6 رحلات فقط، نظراً إلى قرار رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال تقرر تشغيل الأتوبيسات بالمواعيد الجديدة حتى انتهاء فترة الحظر.



جدول المواعيد



زحام وسائل النقل بمدينة أسوان الجديدة



زحام وسائل النقل بمدينة أسوان الجديدة



زحام وسائل النقل بمدينة أسوان الجديدة