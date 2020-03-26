اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 07:28 م
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رئيس وزراء كندا: أزمة كورونا تتطلب استجابة عالمية

الخميس، 26 مارس 2020 07:21 م
رئيس وزراء كندا: أزمة كورونا تتطلب استجابة عالمية رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو اليوم الخميس إن أزمة فيروس كورونا المستجد، أزمة عالمية تتطلب استجابة عالمية، وقال ترودو - فى مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا - إنه التقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظرائه فى مجموعة العشرين لمناقشة الوباء.

وأضاف أن هزيمة هذا الوباء ممكن فعلا إذا جرى العمل بشكل موحد كمجتمع عالمى وقد قاموا باستثمارات كبيرة لمساعدة الناس على تجاوز الأمر، مشيرا إلى أنه عين كيرستن هيلمان سفيرة جديدة لكندا لدى الولايات المتحدة.


ونبه الأشخاص العائدين من الخارج أنه يجب عليهم أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما وإذا لم يفعلوا ذلك فقد يواجهون غرامات أو السجن.

وأقر مجلس العموم الكندي، الأربعاء، حزمة إعانات وتحفيز فيدرالية تقدر بمليارات الدولارات للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتسمح الحزمة للحكومة بإنفاق 82 مليار دولار كندى للمساعدة الطارئة والتحفيز الاقتصادي.

وحصل مشروع القانون على دعم جميع الأحزاب، بعد التعديلات التى ألغت أحكاما تمنح مجلس الوزراء سلطات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى، سجلت مقاطعة أونتاريو 100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" وحالة وفاة وحيدة صباح اليوم الأربعاء، مما رفع عدد الحالات، ومن ضمنها حالات الوفيات والشفاء، إلى 688 حالة، وهى أعلى زيادة يومية فى الحالات النشطة منذ تسجيل أول حالة للفيروس فى المقاطعة فى نهاية يناير الماضى، وأبلغت أونتاريو عن 85 حالة إصابة جديدة يوم أمس الثلاثاء.


جستن ترودو

كندا

كورونا

فيروس كورونا

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