رئيس مجلس مدينة مغاغة : تطبيق القانون على كل من يخالف قرارات الحظر

المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا بمختلف مراكزها ، تواجد رؤساء الوحدات المحلية مع رجال الشرطة لتنفيذ قرارات الحظر وغلق المحال التجارية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كرونا .

حيث قام اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، بتنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ حظر التجوال من الساعه الخامسه مساء على جميع المحال التجارية ومن الساعه السابعه مساءا على جميع المواطنين بالطرق العامه والشوارع ، رافقه العميد مأمور مركز شرطة مغاغة ورئيس وحدة مباحث مغاغة وقوات الأمن المرافقة لهم ، والرائد رئيس وحدة مرور مغاغة ووحدة المرافق بالمدينة ومساعد رئيس المركز ومدير الاشغالات، حيث تم المرور على جميع شوارع المدينة ، وغلق جميع المحال التجارية والمطاعم والمقاه والكافيهات ، ما عدا الصيدليات والمخابز,

كما جاء فى قرار رئيس الوزراء ،غلق مداخل المدينة ومخارجها ومنع المواطنين من النزول إلى الشوارع .

وأكد رئيس مجلس المدينة على تطبيق العقوبه على كل من يخالف تلك القرارات ويخترق الحظر ، وذلك حرصا من الدولة على حياة المواطنين والقضاء نهائيا على فيروس كورونا المنتشر بين دول العالم .

كما ناشد جميع المواطنين بتنفيذ ما جاء من القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء ، والالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة وعدم التزاحم فى الأماكن لأى سبب من الأسباب ، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والقضاء على هذا الفيروس وتجنب مخاطره .

كما تابع رئيس مجلس مدينة مغاغة ، المجالس القرويه أولا بأول وشدد على رؤساء القرى بتنفيذ ما جاء من قرارات للحفاظ على صحة المواطنين ، وأكد أن تلك الحملات مستمرة يوميا طوال فترة تطبيق القرارات وطالب المواطنين بالتعاون مع أجهزة الأمن لتنفيذ تلك القرارات .

وفى سمالوط قامت الوحدة المحلية بسمالوط بالتعاون مع مركز شرطة سمالوط شرق وغرب للمرور بشوارع المدينة والقر للتأكد من تنفيذ القرار .

حيث توجهت حمله شرق بقيادة عماد حسن نائب رئيس المركز وقوات مركز سمالوط شرق ، وتم المرور عل المحلات للتأكد من الاغلاق من الساعة الخامسة مساء ، وحظر الحركة بالشوارع من الساعة السابعة مساء، وحملة أخرى غرباً بقيادة عامر محمد نائب رئيس المركز والسيد محمد عطية سكرتير عام المركز والسيد حرب عبد الحكم المشرف العام على الاحياء وتم المرور عل قر مركز سمالوط غرب بمشاركة قوات مركز سمالوط غرب

تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اصدر كتاباً دورياً، رقم "24"لسنة 2020، لرؤساء الوحدات المحلية، ومدير المديريات، ورؤساء الشركات، والهيئات، وذلك ف إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24-3-2020.

وشدد المحافظ فى الكتاب الدور على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء .