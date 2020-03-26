رئيس جامعة سوهاج: مكافأة لأطباء وتمريض المستشفى الجامعى ‎لدورهم بمواجهة كورونا

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج صرف مبلغ 1000 جنيه للأطباء المقيمين، و 600 جنيه لأطقم التمريض، و500 جنيه للعاملين بالمستشفى الجامعي، تقديرا لهم عن مجهوداتهم المبذولة وحرصهم على التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا على أن تصرف جميعها من صندوق المستشفى.

جاء قرار رئيس الجامعة تثمينا للدور الفاعل الذي تقوم به مستشفيات واطباء واطقم تمريض مصر كلها بصفة عامة، و المستشفى الجامعي بصفة خاصة، في تلك الفترة الزمنية الصعبة، والتي انخرط فيها الجميع دون اي اعتبارات، للدفاع و مواجهة فيروس كورونا، تلك الوباء الذي يهاجم العالم بأثره في وقت واحد .

يذكر أن جامعة سوهاج قامت بتنفيذ خطة وحدة إدارة الأزمات بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا، قامت الإدارة العامة للشئون الإدارية اليوم تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه بدأت اليوم أنشطة تطهير الأسطح والطرقات والسلالم ودورات المياه بالمدن الجامعية، مضيفاً أن إدارة الجامعة قد استغلت منح مؤسسات الدولة إجازة غداً الخميس نظراً لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، مما يستتبعه خلو المدن الجامعية من الطلاب خلال هذه الفترة، والذي من شأنه يسهل من مهام الفرق المكلفة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم.