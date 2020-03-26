اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليمنى يؤكد عدم تسجيل أى إصابة بكورونا فى اليمن

الخميس، 26 مارس 2020 09:19 م
رئيس الوزراء اليمنى يؤكد عدم تسجيل أى إصابة بكورونا فى اليمن معين عبدالملك
أ ش أ

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جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الخميس التأكيد على عدم تسجيل اليمن حتى الآن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأن جميع الحالات التي جرى الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رئيس الوزراء وجه - في خطابه للشعب - عددا من الرسائل لأبناء الشعب ورجال الاعمال اليمنيين والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وكافة المكونات السياسية وميليشيا الانقلاب، تتعلق بأهمية استشعار الخطر والتحلي بالمسؤولية والتسامي فوق كافة الاعتبارات من اجل مواجهة هذا الوباء وحماية أبناء الشعب اليمني.

 

وقال "علينا أن ندرك أنه لا مجال لتسييس هذه الأزمة أو استغلالها، فهذا الوباء قد تجاوز الحدود ولن يميز بين مكون أو آخر إن وصل إلى اليمن لا قدر الله".


وأشار إلى أن الحكومة أعلنت ترحيبها الكامل بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعوة مبعوثه إلى اليمن إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإيقاف الأعمال العسكرية والتعاون من اجل مكافحة وصول وانتشار فيروس كورونا.

 


اليمن

كورونا

فيروس كورونا

عدن

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