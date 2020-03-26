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رئيس الكنيسة الإنجيلية: نصلى لجيش مصر الأبيض من الطاقم الطبى الذين يقاومون الوباء

الخميس، 26 مارس 2020 02:30 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية: نصلى لجيش مصر الأبيض من الطاقم الطبى الذين يقاومون الوباء القس الدكتور اندريه زكى
كتبت سارة علام

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أشاد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر بالدور الذى قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقاومة انتشار وباء كوفيد  19 المعروف باسم كورونا معتبرا إن هذا الدور غير مسبوق فى حماية مصر.

ووجه رئيس الطائفة فى رسالته التحية لمن وصفهم بجيش مصر الأبيض من الطاقم الطبى والعاملين فى المستشفيات الذين يبذلون جهدا كبيرا فى مقاومة الوباء بجانب معالجتهم ضحايا هذا الفيروس مضيفا: ونصلى من أجل حماية من الرب لهم جميعًا وسلامةً من أى ضرر.

وقال زكى إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة فى بداية الأزمة، وفى منتصفها، تؤكد على وعى عميق لدى القيادة السياسية في مصر للحفاظ على حياة المصريين ونشكر الله من أجل قياداتنا ونصلي أن يحفظ الله بلادنا والعالم أجمع.

هذا الدور التاريخي للتعامل مع الأزمة بمهارة عالية وفهم عميق لأبعادها، مع التعامل مع الأبعاد الثقافية للمصريين ككل ساهم بدور كبير فى تجنب آثار كثيرة كان من الممكن أن تكون مرعبة.

 وأضاف: نصلي أن يساعدنا الله في استكمال الإجراءات، أن نعبر هذه الأزمة أكثر قوةً وصلابةً، وأشجع المصريين على الالتزام، لأن هذا في صالح حياتنا  وحياة أولادنا وحياة بلادنا، وأصلي أن يحفظ الله البلاد والرئيس والحكومة، ويمنحنا بصيرة وحكمة للتعامل مع الأحداث بقدرها ومستواها.

الجدير بالذكر إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).


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