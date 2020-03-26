رئيس إذاعة القران الكريم: لن نبث الجمعة غدا والإذاعة سترفع أذان الظهر

كتب - إسماعيل رفعت

قال الدكتور حسن مدنى، رئيس اذاعة القران الكريم، ووكيل وزارة الاعلام، ان الشبكة ستبث الجمعة غدا ظهرا وسوف ترفع الاذان بصيغة النوازل بقوله إلا صلوا فى رحالكم ظهرا ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا.

وأضاف مدنى، لـ "اليوم السابع"، أن الأذان يرفع بصوت عمالقة التلاوة مسجلا منذ عشرات السنين ويقوم مذيع الفترة بالتعقيب بقوله ألا صلوا فى رحالكم ظهرا ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا.

وأوضح مدنى أن الإذاعة على خط واحد مع أجهزة ومؤسسات الدولة فى مواجهة النوازل، لافتا الى بث ادعية يتلمس الناس فيها القرب من الله، وان يرفع عن الانسانية هذا البلاء، مؤكدا ان خطاب الاذاعة انسانى قبل للبشرية محب للجميع.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ونبهت الأوقاف، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس ، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

وأوضح الوزارة، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

ولفت الوزارة، إلى أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر، وفيه يقول المؤذن: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا فى رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا فى بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا فى رحالكم". وقال الوزارة، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.