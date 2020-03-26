اليوم السابع
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دواء الملاريا الكلوروكوين ليس أفضل من الرعاية التقليدية لمرضى كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:30 ص
دواء الملاريا الكلوروكوين ليس أفضل من الرعاية التقليدية لمرضى كورونا كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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توصلت دراسة صغيرة إلى أن هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء للملاريا وصفه الرئيس دونالد ترامب كعلاج للفيروس التاجي ، لم يكن أكثر فعالية من الرعاية التقليدية.

أظهر التقرير الذي نشرته مجلة جامعة تشجيانج في الصين أن المرضى الذين حصلوا على الدواء لم يقاوموا الفيروس التاجي الجديد أكثر من أولئك الذين لم يحصلوا على الدواء.

وتضمنت الدراسة 30 مريضا فقط، من بين 15 مريضاً حصلوا على دواء الملاريا، كان 13 اختباراً سلبياً للفيروس التاجي بعد أسبوع من العلاج، من بين 15 مريضًا لم يحصلوا على هيدروكسي كلوروكوين ، كان 14 اختبارًا سلبيًا للفيروس.

وتلقى هيدروكسي كلوروكين ، خاصة عند تناوله مع أزيثروميسين المضاد الحيوي ، اهتمامًا واسعًا بعد دراسة صغيرة مثيرة للجدل لحوالي 40 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى مع Covid-19 في فرنسا.

وفي هذه الدراسة، بدا  أن الدواء يساعد في إزالة الفيروس من أجسام 26 مريضاً تم إعطاؤهم الدواء ، بناءً على عينات مأخوذة من مسحات أنفية، وانتقد الخبراء تصميم الدراسة ووصفوها بأنها مثيرة للاهتمام لكنها بعيدة عن أن تكون نهائية.

وقال ترامب عدة مرات إنه واثق من أن الدواء سيعمل. ويوم السبت ، أشاد نائب الرئيس مايك بنس بالدواء في حدث في البيت الأبيض.

وأكد كبار العلماء ، بما في ذلك عضو فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية في البيت الأبيض ، أنتوني فوسي ، التقارير التي تفيد بأن هيدروكسي كلوروكوين بحاجة إلى مزيد من الدراسة قبل تشجيع استخدامه.

وقد تم بالفعل تقديمه إلى العديد من المرضى في المستشفى في نيويورك ، وبدأت تجارب أكبر - جزء من جهد واسع للعثور على أي شيء قد يعمل ضد المرض.

وفي الدراسة الصينية ، التي أجراها باحثون من قسم العدوى والمناعة في مركز شنغهاي للصحة العامة ، تم علاج المرضى الـ 15 الذين لم يحصلوا على هيدروكسي كلوروكوين بالرعاية التقليدية.

ويشمل ذلك الراحة في الفراش واستنشاق الأكسجين واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات الموصى بها في إرشادات العلاج في الصين مثل لوبينافير وريتونافير والمضادات الحيوية عند الضرورة.

 

وتقدم مريض واحد عولج مع هيدروكسي كلوروكوين إلى مرض شديد خلال الدراسة، وأصيب أربعة مرضى يتعاطون الدواء بالإسهال وعلامات تلف الكبد المحتمل ، مقارنة مع ثلاثة يتلقون العلاج التقليدي.

وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة لدراسات إضافية باستخدام أعداد أكبر من المرضى للتحقيق الكامل في مخاطر الدواء وفوائده.


كورونا

فيروس كورونا

الملاريا

كلوروكين

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