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دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 ص
دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى
كتب محمود طه حسين

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بعد قرار تمديد فترة توقف الدراسة مرة أخرى، يقدم "اليوم السابع" للطلاب الدليل الكامل للتعلم خلال فترة تعليق الدراسة فى المدارس، وخاصة بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بعدم تخفيف المناهج الدراسية.

ـ تعتبر مرحلة بث المحاضرات للطلاب من قبل معلمى المواد وإرسالها عبر جروبات الواتس آب وسيلة مهمة لتعلم الطلاب عن بعد وفى المنزل، حيث يتواصل المعلم بشكل دورى ويومى مع طلابه حسب المجموعات الطلابية التى توزيعها على المعلمين وفق الجدول الذى تم وضعه من قبل المدارس، حيث يتوجب على الطلاب وأولياء أمورهم التفاعل بشكل يومى مع المعلمين للاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمنهج الدراسى.

ـ القنوات التعليمية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، هى بمثابة محور رئيسى للطلاب لتحصيل المنهج والمقررات الدراسية، حيث تقدم هذه القنوات بثا شاملا ووافيا لجميع أجزاء المناهج والمقررات الدراسية فى الثانوية العامة على الطلاب استغلالها بشكل أمثل حتى يحققوا أعلى استفادة ممكنه، إضافة إلى أن القنوات بها يشرح فيها معلمون على أعلى مستوى وأصحاب خبراته واسعة فى مجال التعليم بالمرحلة الثانوية.

ـ بنك المعرفة، يوجد على بنك المعرفة محتوى رقمى وفيديوهات تفاعلية وكتب لطلاب النظام الجديد بالصفين الأول والثانى من رياض الأطفال والأول والثانى من المرحلة الابتدائية، وأيضًا المحتوى الرقمى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وبعض المناهج الأخرى لطلاب فى مراحل النقل، فبنك المعرفة بمثابة مكتبة كبيرة بها مناهج للطلاب عليهم استغلال المحتوى الوجود فى إعداد الأبحاث وأيضا التعلم خلال فترة توقف الدراسة.

المنصة الإلكترونية، سيقدم طلاب النقل المشروع عبر المنصة التفاعلية مع المدرسة  لطلاب النقل يعتبر  تكليف للطالب يتم انجازه عبر البحث في المصادر والمعلومات ويقدم للمدرس إلكترونيا لتقييمه، ويمكن أداء المشروع للطالب بشكل فردى أو من خلال مجموعة لا تزيد عن 5 طلاب، حيث توفير منصة إلكترونية "ايدومودو" للتواصل بين الطلاب والمعلمين، تضم المنصة 6.5 مليون فصل افتراضى من داخل 55 ألف مدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات أونلاين، ويستطيع الطلاب الانضمام للفصل الافتراضي عن طريق كود ودعوة يتم استقبالهما إلكترونيًا من مدرس الفصل.


التربية والتعليم

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