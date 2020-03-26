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دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبى يطلق دوريات بحرية جديدة قبالة ليبيا بدءا من أبريل

الخميس، 26 مارس 2020 06:16 م
دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبى يطلق دوريات بحرية جديدة قبالة ليبيا بدءا من أبريل الاتحاد الأوروبى
رويترز

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قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس إن التكتل سيبدأ مهمة بحرية وجوية جديدة فى البحر المتوسط فى أبريل لمنع وصول مزيد من الأسلحة للطرفين المتحاربين فى ليبيا، وإن اليونان وافقت على استقبال أى مهاجرين يجرى إنقاذهم من البحر، جاء القرار، الذى تأجل بسبب خلافات بخصوص المهاجرين، فى أعقاب تحذيرات خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى من أن الاتحاد مُهدد بفقدان أهميته إذا لم يكن قادرا على التصرف تاركا مصير ليبيا بيد تركيا وروسيا.

 

وقال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى شارك فى المفاوضات إن "اليونان وافقت على إنزال (المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم) فى موانئها" مضيفا أن حكومات أخرى بالاتحاد وافقت على المساعدة فى تغطية تكاليف نقل المهاجرين إلى الشاطئ لتجنب زيادة الضغوط المالية على أثينا.

 

وستحل المهمة الجديدة التى أطلق عليها اسم إيرينى محل البعثة العسكرية الراهنة للاتحاد الأوروبى التى تحمل اسم العملية صوفيا التى توقفت عن نشر السفن قبل عام بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل مهاجرين آخرين يجرى إنقاذهم من البحر.


الاتحاد الأوروبى

مهاجرين

إيطاليا

ليبيا

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