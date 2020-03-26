خبير زراعة تركى: تركيا ستواجه نقصا حادا فى الغذاء بسبب كورونا

كتب: أحمد علوى

قال خبير الزراعة علي أكبر يلدريم في لقاء له مع صحيفة دويتش فليه الألمانية: خلال بضعة أشهر سوف تواجه تركيا خطر النقص الحاد في الغذاء بسبب انتشار فيروس كورونا إذا لم تقدم الحكومة الدعم الفوري لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف يلدريم: "للأسف، لم يتم اتخاذ أي إجراء يدعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية ويضمن استدامة الإنتاج. ولكن الإنتاج الزراعي يجب أن يستمر دون توقف".

وفي 19 مارس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار ليرة تسعى للحد من آثار الفيروس على الاقتصاد. تتضمن الحزمة تدابير لتأجيل الضرائب والقروض ومدفوعات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حوافز متنوعة للشركات والمواطنين الأتراك.