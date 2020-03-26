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خبير زراعة تركى: تركيا ستواجه نقصا حادا فى الغذاء بسبب كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:12 م
خبير زراعة تركى: تركيا ستواجه نقصا حادا فى الغذاء بسبب كورونا اردوغان
كتب: أحمد علوى

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قال خبير الزراعة علي أكبر يلدريم في لقاء له مع صحيفة دويتش فليه الألمانية: خلال بضعة أشهر سوف تواجه تركيا خطر النقص الحاد في الغذاء بسبب انتشار فيروس كورونا إذا لم تقدم الحكومة الدعم الفوري لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. 
 
 
وأضاف يلدريم: "للأسف، لم يتم اتخاذ أي إجراء يدعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية ويضمن استدامة الإنتاج. ولكن الإنتاج الزراعي يجب أن يستمر دون توقف". 
 
وفي 19 مارس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار ليرة تسعى للحد من آثار الفيروس على الاقتصاد. تتضمن الحزمة تدابير لتأجيل الضرائب والقروض ومدفوعات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حوافز متنوعة للشركات والمواطنين الأتراك.

وذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن الهيئات البحثية بدأت في طرح توقعاتها بشأن تأثير فيروس كورونا الذي شل الحركة التجارية والصناعية حول العالم، على اقتصادات الدول ومن بينها تركيا، وتوقعت مؤسسة Capital Economics البحثية، ومركزها لندن، في تقريرها الأخير حول تأثير وباء كورونا على الدول النامية، تضاؤل الاقتصاد التركي بنحو 2 % خلال عام 2020، وكانت المؤسسة البريطانية سبق أن توقعت تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنحو 4.3 % خلال العام الجاري.

وأوضحت مؤسسة “كابيتال” البريطانية أن تأثير الضربة التي وجهها كورونا إلى الاقتصاد سيظهر في الربع الثاني من العام، مفيدة أن اقتصادات كل الدول النامية ومن بينها تركيا ستتضائل.

وأضافت المؤسسة أن أبعاد الضربة الناجمة عن الفيروس سيحددها نصيب أكثر القطاعات المتأثرة كالسياحة والترفيه والبيع باالتجزئة من إجمالي الاقتصاد، مشيرة إلى أن حصة السياحة في تركيا وكرواتيا من إجمالي الاقتصاد تفوق حصة الدول النامية الأخرى، وأن هذا الوضع سيؤدي إلى تأثر اقتصادات الدولتين بالفيروس بشكل عنيف.

 

 


كورونا

تركيا

الزراعة فى تركيا

اخبار العالم

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