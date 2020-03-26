حملات بالشوارع للتأكد من غلق جميع المحال عدا الصيدليات بالشرقية

الشرقية - ايمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ان تم تطبيق حظر التجوال ، لليوم الثانى فى موعده السابعة مساء اليوم ، وتم نشر الاكمنة و الدوريات الشراطية ، على الطرق الرئيسية و الفرعية ، للتأكد من التزام بقرارات ، كما كلف رؤساء المدن و الوحدات المحلية بحملات مرور على محال تجارية و مراكز الشباب و صالات الرياضية و القاعات للتأكد من الغلق ، و تطبيق القانون مع المخالفين بكل حزم.

فشهدت مدينة الزقازيق نشر للاكمنة بالمناطق الحيوية امام ديوان المحافظة و ميادين التحرير و الزراعة و القومية ، لتطبيق اجراء الحظر ّ.

وبدوره اكد المحافظ، أنه لا تعطيل لعمل المخابز يومى الجمعه والسبت وأن العمل بالمخابز مستمر طوال أيام الأسبوع ، مضيفا ، انه فور صدور قرارات مجلس الوزارء ، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين ، موجهآ مدير مديرية الاوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارآ من اليوم.

وأكد المحافظ ان المحافظه جاده فى تنفيذ قرارات دوله رئيس الوزراء وملتزمه بتطببق بكافه بنودها بالتعاون مع القوات الشرطيه ولجان المتابعه الميدانيه وكذلك لجان المتابعه المشكله فى جميع المراكز والمدن والاحياء

و ناشد جميع المواطنين على مستوى المحافظه تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقيه التى تتخذها الحكومه المصريه والتى من شانها تقليل فرص الاصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامه و حياه المواطنين

وراهن محافظ الشرقية على وعى المواطن الشرقاوى فى تنفيذ جميع القرارات الالزامية التى اعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة تنفيذها منعا لتعرضهم للمساءله القانونية وللحفاظ على سلامتهم وصحة ذويهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد..حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء او مكروه.

ويذكر ان مجلس الوزارء أصدر قرارات حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى ، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل ، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.